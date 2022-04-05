俄烏戰爭加劇汽車產量縮減 售價預期進一步走高

俄烏戰爭持續延燒，供應鏈遭受衝擊，全球汽車業面臨困境，產量被迫縮減，交車速度放緩。在此情況下，明年汽車價格預期將進一步飆升。

自疫情爆發以來，全球汽車業就面臨車用晶片及其他重要零組件短缺的問題，如今，俄烏戰爭爆發更是加劇了供應鏈困境。烏克蘭為多家汽車廠供應車用線材，富國銀行估計，供應歐盟汽車生產商的重要車用線材中有 10% 至 15% 來自烏克蘭。俄羅斯則出口鎳、鈀金等車用金屬。

在俄烏戰爭爆發前，標普全球旗下汽車研究部門 S&P Global Mobility 曾預測全球汽車製造商今年將生產 8400 萬輛汽車，明年預估生產 9100 萬輛汽車。如今，在戰爭爆發後，該機構預估今年和明年的汽車產量將低於 8200 萬輛和 8800 萬輛。

S&P Global Mobility 執行主任 Mark Fulthorpe 表示，下滑風險極為巨大，在最糟情況下，這兩年的產量甚至可能會分別減少 400 萬輛。

報告也顯示，歐洲產量下降幅度最大，今年將短少 170 萬輛，其中光是俄羅斯和烏克蘭消失的需求就有接近 100 萬輛。

根據汽車情報網 Edmunds.com 的數據顯示，美國新車的平均價格在過去 1 年中上漲了 13%，達到 45,596 美元。二手車價格漲幅更大，截至 2 月份，已上漲了 29% 至 29,646 美元。

分析師認為，至 2023 年，北美和歐洲的新車供應仍將緊張，售價仍將居高不下。二手車的需求也將因新車價格高漲而上升，價格預期也將保持在高位。