生技領航在台現身 5/9 啟動募集

根據聯合國經濟和社會事務部資料顯示，在十年後，各國 65 歲以上人口將接近或超過該國人口兩成以上，顯示出全球已走向高齡化結構，而高齡化的結構將連帶牽動高齡化的醫療需求增加，且為了維持健康需要的高品質醫療，其相關醫療支出也呈現逐年增長的趨勢。

近年來，生物藥、細胞治療、mRNA 療法及基因療法的關鍵技術則是有所突破，生物治療技術逐漸成熟，其應用領域包含了癌症精準治療、再生醫療、罕見疾病等，在疫情的影響下更加速解鎖了 mRNA 技術的應用，過去曾經束手無策的罕病，如今也即將揭開面紗，生物治療技術在未來趨勢中對於提高人類健康品質扮演了重要的角色，即將引領下一波生技行情。

而生技的優勢尚不止於此，除了技術的動能增強，法規部分也是出了相對應的支持，美國食品和藥物管理局 (FDA) 的「加速審核」程序上線，新藥批准制度放寬，有效加速了新藥的審核速度，此舉將更有利於擁有新技術的公司能夠更快地受惠。

產業區塊的波段利好題材更是有跡可循，根據歷史經驗，每年 Q2 至 Q3 生技股的表現透過醫學年會加持，將吸引市場的目光，增加更多的表現機會；且大型公司併購中小公司以完善產品線與技術領域，也有利帶動股價上揚，同時擴大生技醫療版圖

生技產業成長趨勢鮮明，人口高齡化及廣大未滿足醫療需求，產業成長空間無法估量外，投資的趨勢更加是行情可期。富蘭克林華美投信委任富蘭克林顧問公司生計研究團隊為國外投資顧問進行合作，即將於 5/9 啟動募集「富蘭克林華美生技基金」，集合了集團資源專業研究，大中小型股同步掌握，偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域，佈局癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會。採取由下而上的選股策略，選擇具發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資，且有多元幣別選擇，讓投資人能夠輕鬆把握生技長線題材，逢低進場布局。

(註 1) 風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，計算過去基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 N 類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行 (OBU) 或國際證券分公司 (OSU) 銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。