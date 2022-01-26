庫存有限+車價高昂 研究機構：1月美國新車銷售將下滑

諮詢公司 J.D. Power 和 LMC Automotive 表示，由於 Omicron 變種病毒、供應鏈限制和全球通膨導致需求暴增和車價飆升，預計 1 月美國汽車銷售額將下降。

兩家諮詢公司 26 日發布的報告指出，新車銷售量可能同比下降 8.3% 至 82 萬 8900 輛。

J.D. Powers 數據和分析部門總裁 Thomas King 表示，「1 月交車給經銷商的新車數量不足以滿足強勁的消費者需求，導致銷售速度明顯放緩。」

新冠疫情已導致供應鏈出現瓶頸，推高了從勞動力到原材料的一切成本。

隨著消費需求超過供給，新車價格持續上漲。預計 1 月新車平均零售交易價格將達到 44905 美元，此前的歷史高點是 2021 年 12 月的 45283 美元。

儘管需求依然強勁，但由於冬季疫情感染人數激增加劇了工廠員工短缺，美國 1 月商業活動的成長速度降至 18 個月來最慢。

2022 年 1 月，包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將達到 93 萬 2099 輛，較去年下降 15.6%。

LMC Automotive 美洲區營運和全球車輛預測總裁 Jeff Schuster 表示：「2022 年一開始就已面對數月來影響市場的眾多驅動因素，加上潛在的俄羅斯與烏克蘭衝突帶來的地緣政治擔憂，正在增加額外的經濟風險。」

新車總銷量經季節性調整後的年化率預計為 1410 萬輛，較 2021 年減少 260 萬輛。

儘管風險增加，研究公司預計 2022 年全球輕型汽車銷量將成長 6%，達到 8620 萬輛。