二手車價格再創新高 高盛解析明年汽車市場展望

二手車價格在 12 月上半月仍持續飆升，2021 年即將邁入尾聲，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 提供 2 022 年汽車市場的未來展望。

最新數據顯示，二手車價格在 12 月上半月持續飆升，表明通膨絕非暫時性的。美國測量二手車價格的指標「Manheim 二手車指數」顯示，與 11 月相比，12 月前 15 天二手車批發指數上漲 3.1%。

自 2020 年 12 月以來，Manheim 二手車指數已飆漲 48.9%，這令市場瞠目結舌。

自 2020 年 12 月以來，Manheim 二手車指數已飆漲 48.9% (圖片：Manheim 二手車指數)

Hatzius 預計：「2022 年第一季新車和二手車價格將進一步上漲。新車價格在明年第二季見頂，二手車價格則將在第一季達到峰值。」

Hatzius 表示，給汽車市場降溫將是一項具有挑戰性的任務，塞港仍然是一個重大問題，最近幾個月僅略有改善，Omicron 爆發是外國汽車和半導體工廠的主要風險，可能會阻礙汽車產能反彈。」

KPMG 汽車全球負責人 Gary Silberg 與 Hatzius 有類似的看法，認為汽車價格轉折點即將到來。Silberg 預期汽車供需將在 2022 年 10 月至 2023 年之間的某個時間達到平衡，但在此之前二手車價格將開始下降。

Silberg 提到：「市場提前預測新車供應形勢將改善，並在新車售罄和二手車需求恢復正常之前開始對二手車重新定價。換句話說，二手車價格可能會下跌 20% 至 30%。」

Silberg 預期，二手車價格即將下滑，或將在 2022 年下半年出現，但價格絕對不會回到 2019 年之前的水準。