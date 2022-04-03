〈觀察〉美為何又出手打中國太陽能廠？ 背後主因為能源部1份報告

美國商務部近日宣布，將調查中國太陽能業者利用東南亞「洗產地」行為，是否有規避關稅的嫌疑，消息一出引起市場熱議。由於美國商務部去年 11 月才拍板放棄調查此案，如今為何卻又回心轉意再度出手調查，業界直指，主因就是美國能源部在今年 2 月 24 日公布的 1 份報告。

回顧去年，白宮在 2 月 24 日首度頒布《美國供應鏈行政命令》，清楚指出「強化美國當地供應鏈」將是政府首要任務，1 年過去後，美國能源部在今年同日正式出具超過 100 頁的報告，內容不僅剖析太陽能產業發展，更提出政府需跨部門合作，立法支持當地太陽能產業發展。

能源部在報告開頭引用美國政府承諾，指出為應對現今氣候變遷，美國 2030 年溫室氣體排放量較 2005 年減少 50-52%，2050 年進一步實現淨零碳排，過程中須透過建置綠電，滿足能源轉型計畫。

不過，能源部在調查中發現，太陽能對美國乃至全球有其重要性，預計 2030 年美國年度安裝量將達 100GW 以上，不僅占美國用電量上看 40%，也無需提高電價，但回頭盤點美國國內太陽能供應鏈，卻僅剩碲化鎘模組與矽晶模組封裝，其他前段產品多掌握在中國業者手中，形同「被中國掐脖子」。

能源部意識到，美國現今大量進口的太陽能電池，再追溯至上游的多晶矽、矽晶圓等，多由中國業者生產，加上中國有侵犯人權的紀錄，恐對美國太陽能供應鏈構成重大風險，因此安全、有彈性的供應鏈對現今能源轉型至關重要。

對此，美國能源部向政府提出三項建議，一是立法提供稅收減免，支持國內太陽能製造業，如設立新產線、持續營運都可獲得獎勵，用於保持當地競爭優勢，並抵消太陽能生產成本高出中國 30-40% 的影響。

二是立法鼓勵採用與安裝美國太陽能產品，為支持國內投資的確定性，更呼籲稅收抵免至少實施 10 年，扶植長期產業發展；三則是面臨國外市場如傾銷等行為，政府應提供貿易救濟措施，有效協調與實施，並為美國當地產業與工人創造公平生產條件。

能源部期望透過三項政策實施，重建美國太陽能製造業，不僅可確保未來減碳速度符合軌道，並組成安全、有彈性的供應鏈，不受外在環境箝制，與現今政府的理念一致。

若回頭觀察台灣現況，政府也提供 6% 發電補助給予採用國內模組的業者，不過，近年隨著躉購費率逐年調降，國內模組與第三地進口的模組價格差距也越來越小，加上若為業者發電自用，也不適用 6% 的發電補助範圍，自然就不會採用國內模組。

業界認為，隨著全球環境改變，供應鏈不再倡導全球化而是在地化，加上未來淨零碳排勢在必行，政府如何確保能源轉型計畫，成為當代甚至未來思考的要點。