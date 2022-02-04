〈Q4財報搶先看〉太陽能模組趕出貨 各家獲利將攀全年最高

太陽能模組廠去年前三季受上游矽料價格飆漲干擾，連帶拉抬模組成本走揚，加上客戶拉貨意願低迷，獲利均明顯收斂，不過，隨著上游價格自去年第四季開始回落、下游系統廠又積極追貨，各家產能全面滿載，法人看好，模組廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW) 等相關業者，獲利皆可望達全年最高峰。

由於政府去年底為刺激全年太陽能安裝量，拍板決議第四季完工的案件，每度電外加費率 0.2245 元，下游系統廠在獲得政府支持下，全面向模組廠追單，不僅需求量增加、價格空間也變大，各家模組廠幾乎全產全銷。

至於拿不到模組或是價格談不攏的案場，由行政院副院長沈榮津直接出面，當業界窗口，並成立追蹤機制，只要有供應鏈等問題，政府就會快速介入處理，推升安裝量效率大幅提升，下游對模組廠的拉貨力道也一路延續到今年。

元晶受惠客戶積極拉貨、新產能貢獻，訂單已直透整個上半年，整體產品結構「量價齊揚」，法人看好，元晶去年第四季獲利，可望一次補足前三季虧損 2 億元、全年將轉盈，挑戰五年來新高。

茂迪也指出，去年底已可與矽晶圓供應商談價格，凸顯產業現況由先前的「賣方市場轉為買方市場」，看好矽晶圓報價在去年第四季達最高峰，並在今年陸續回落，有助模組廠出貨轉順、推動產業健康發展。

展望今年，聯合再生看好，太陽能產業長期仍屬供過於求，不必擔憂原物料短缺，價格也可望逐步回穩，加上台灣今年太陽光電裝置量較去年增加約 3GW，樂觀看待今年產能發展，也預期聯合再生今年有機會轉盈。