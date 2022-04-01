〈房產〉首季全台六都房屋交易量6.49萬棟 創11年來同期新高

根據全台六都地政局今 (1) 日公布的移轉棟數資料顯示，今年第一季六都移轉棟數為 6.49 萬棟，較 2021 年同期的成長 4.4%，同時第一季的移轉棟數創下 11 年以來同期新高，反映今年第一季房市是近 11 年最旺的第一季，尤其是新北與南台灣的台南、高雄，第一季移轉的年增成長幅度都達 7% 以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，移轉也可看出當前房市交易暢旺，移轉數據創 11 年同期新高，不過前三月的移轉大概是發生在 3 月初以前的交易，尚未反映這波升息等因素干擾，而區域表現部分，前一波景氣正熱時，雙北扮演房市的領頭羊，但這波明顯雙北以外市場表現比雙北更火熱。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，2022 年 3 月各都的買賣移轉量，主要反應２月以前的買氣，不少屋主趕在過年購屋，但移轉過戶時程受假期影響，延遲到了農曆年後，使 3 月的買賣移轉量，在遞延交屋潮的挹注下較前月暴衝。

觀察各都的同期表現，新北、桃園、台中與高雄，不論是 3 月單月還是整個第一季，都聯袂寫下近 11 年來的同期最大量！台南更直接改寫升格 12 年來的同期巨量，顯示今年開年的市場熱度仍趨於火燙。

陳定中指出，今年各地房市都有建設話題湧現，加上民眾對通貨膨脹的隱憂未減，也擔心缺工缺料的問題持續助長房價，所以投入房市的心態仍積極，加上打炒房政策直指預售屋，使不少消費者轉進新成屋、中古屋市場，進而衝高今年首季的買賣移轉棟數；此外，3 月中旬升息的影響，最快要到 4、5 月的買賣移轉才會反映，也使得 3 月的交易棟數居高不下，帶旺 Q1 的整體量能。

據統計顯示，六都房市今年第一季表現亮眼，第一季移轉棟數為 6.49 萬棟，年增 4%，且創 11 年同期新高，其中台北市第一季建物買賣移轉棟數 7835 棟，大致和去年同期持平，新北市第一季移轉 1.66 萬棟，年增約 8.99%。

桃園市第一季建物買賣移轉棟數 1.1 棟，年增持平，台中 1.27 萬棟變化不大，不過台南市與高雄市則是分別成長 10% 與 7%，反映當地市場持續走揚，科技廠商投資議題對於房地房市仍有帶動效果。

曾敬德指出，後續外在的挑戰逐漸變多，包括政府打算禁止預售換約與長期利率看升等事件，都會讓今年房市出現一些挑戰。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，觀察第一季交易量仍是 11 年來同期最高量，在全台經濟穩定成長、出口表現優異，房市基本面佳，加上通膨增溫，不僅吸引自住需求購屋，長期投資置產的保值需求也有增加的趨勢，讓房市交易量仍處於高水位。

陳金萍認為，美國聯準會於 3 月升息 1 碼，台灣央行也隨即跟進升息 1 碼，貨幣政策正式走向緊縮，且聯準會預估今年還要再升 7 碼，國內的升息步調是否會跟上，仍有待觀察，不過，若是今年持續性的急升，將讓購屋族房貸負擔備感壓力，升息 3 碼以上恐怕就難以負荷，建議民眾購屋前必須審慎評估升息的風險，量力而為。