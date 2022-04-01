大摩大幅下調中國今年GDP預估 花旗警告第2季面臨風險

中國堅持嚴格的疫情清零策略，預計進一步打擊經濟發展。摩根士丹利大幅下調了中國 2022 年的經濟增長預估，花旗集團則警告，第二季的經濟前景面臨風險。

摩根士丹利以邢自強為首的經濟學家，周五 (1 日) 將中國的今年全年 GDP 預估，由 5.1% 下調至 4.6%。

摩根士丹利指出，雖然 Omicron 變種病毒的傳播力更強，但未來幾個月，中國預計仍嚴格執行疫情零容忍政策。

中國本周加大了上海的封控政策，與此同時，最新出爐的 3 月份 PMI，無論是製造業或服務業均出現下滑，經理人憂心多城市疫情的衝擊。

凱投宏觀資深經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示，PMI 表明經濟正以自 2020 年 2 月後最快的速度收縮，而且這一數據可能還低估影響力，因為調查時間是在封鎖最嚴重之前所做的。

他認為，4 月份的 PMI 可能更糟，中國經濟短期前景面臨高度不確定性。

花旗經濟學家表示，第二季 GDP 增速最多可能拉低 0.9 個百分點。花旗認為，如果疫情未能在 4 月份控制住，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，那麼經濟影響可能會擴大

摩根士丹利指出，第三劑疫苗的總體接種率偏低，這使得中國退出清零政策的時間預計延到 2023 年上半年。這段期間反覆的封控，可能導致更嚴重的供應鏈中斷，GDP 恐降至僅成長 4%。

相較之下，國務院總理李克強本周重申，儘管面臨新的挑戰和風險，中國仍將堅持 5.5% 左右的全年增長目標。