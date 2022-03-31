封城令衝擊 中國三項PMI同步陷入萎縮 下月更難看

中國 3 月官方製造業、非製造業及綜合三項採購經理人指數（PMI）均低於景氣榮枯分水嶺，凸顯封城令與國際地緣政治不穩定的衝擊。

國家統計局周四（31 日）公布的數據顯示，3 月製造業 PMI 為 49.5，非製造業 PMI 為 48.4，製造與與非製造業綜合 PMI 為 48.8，三項 PMI 同步低於景氣榮枯線的 50 大關，且製造業 PMI 是五個月來首度陷入萎縮。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說：「近期，國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，我國企業生產經營活動受到一定影響。」

不過，趙慶河也表示，儘管經濟整體景氣有所回落，但製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數分別為 55.7 和 54.6，持續保持在景氣區間，顯示多數企業對市場仍有信心。

趙慶河說，受訪企業反映，隨著局部地區疫情獲有效控制，受抑制的需求將逐步回升，市場有望回暖。

彭博經濟學家舒暢與曲天石認為，3 月 PMI 的降幅低估企業情況惡化的程度，理由是 PMI 調查在 3 月 25 日結束，但上海政府在 28 日才祭出封城令，因此， 4 月 PMI 很可能會出現更加明顯的下滑趨勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，目前影響 PMI 走勢的兩大因素，即國內疫情和外部地緣政治衝突，都存在較大不確定性，短期內 PMI 可能持續處於萎縮區間。

王青說，宏觀政策將在「穩增長」方向持續加碼，政府的減稅降費節奏會明顯加快，中國人民銀行並有望在第 2 季降息、降準，甚至不排除 4 月就採取行動。