半導體景氣旺 中國兩大晶圓代工廠加速擴產

指標性公司的意義在於，業績直接反映產業發展的情況與景氣。

中國晶圓代工大廠中芯國際 (688981-CN) 周三（30 日）發布去年財報，淨利較一年前激增 147.7%。就在前一天，華虹半導體 (01347-HK) 也公布去年財報，淨利暴增 593.3%。

上海證券報報導，自 2019 年下半年起，全球半導體產能持續緊張，擴產成為晶圓廠的主旋律。中芯國際、華虹半導體均表示，產能利用率滿載，今年將繼續加快擴產腳步。

中芯國際的生意有多旺？研發支出改投入生產，導致研發投入占營收比率與研發人員人數雙降。

中芯國際的數據顯示，去年研發投入占營收的比重為 11.6%，減少 5.4 個百分點，主要是產能緊張，部分研發支出投入生產，以保障客戶需求。

中芯國際說：「產能增量預計高於去年」。對於今年經營計畫，中芯國際表示，預估全年營收增幅將優於代工產業平均值，毛利率也會高於公司去年水準。

為持續推進老廠擴建與三個新廠計畫，今年仍是中芯國際投入高峰期，預估資本支出約人民幣 320.5 億元。

加速擴產同樣是華虹半導體今年的主要目標。

在致股東的信中，華虹半導體表示，由於全球疫情等因素，晶片需求持續增強，國內設計公司也對本土晶圓廠提出更高要求，華虹半導體秉承「IC +Power Discrete」的戰略，加速擴產。

展望 2022 年，華虹半導體說，將繼續擴充華虹無錫 12 吋晶圓廠產能，力爭每月總產量到年底擴大至超過 9 萬片，並做大做強「8 吋 + 12 吋」，打造先進功率半導體平台。無錫 12 吋晶圓廠自去年 10 月起，月投片量超過 6.5 萬片。