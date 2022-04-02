〈能源盤後〉美釋放原油儲備 IEA成員跟進 原油本周跌幅創近2年來最大

由於美國有史以來最大規模釋放原油儲備 (SPR)，以及其他國際能源署(IEA) 成員國協調釋放緊急庫存的消息，令原油期貨價格周五 (1 日) 下跌，且本周創近 2 年來最大單周跌幅。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.01 美元或 1.1%，收每桶 99.27 美元，為 3 月 16 日以來最低收盤價，本周大跌 12.8%，但近月 WTI 原油價格第一季仍上漲 33%，3 月漲幅 4.8%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或 0.3%，收每桶 104.39 美元，本周下跌 11.1%。

本周 WTI 原油和 Brent 原油期貨價格跌幅均為 2020 年 4 月下旬以來最大單周跌幅。

已屆期的 5 月 Brent 原油期貨價格本月上漲近 6.9%，第一季漲幅 39%。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 5.72 美元，本周上漲 1.9%，本月漲逾 28%，第一季漲幅超過 51%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收近每加侖 3.154 美元，本周漲逾 8%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 3.424 美元，本周漲逾 8%。

市場推動力

油價從周四開始擴大跌幅，因當時美國拜登總統授權未來 6 個月 SPR 釋放 100 萬桶 / 日。

分析師認為此舉可能會在短期內抑制價格，但這只是全球供應緊繃的臨時解決方案，尤其是在烏克蘭戰爭繼續進行之際。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，美國釋出 SPR 也無法平衡市場，以及無法抵禦全球市場面臨的結構性供應問題。他指出，市場預計未來數周單就俄國原油的流失就超過 200 萬桶 / 日。

包括美國、歐洲大部分地區、加拿大、墨西哥、日本和韓國在內的國際能源署成員 (IEA) 周五表示，他們同意加入美國行動，釋放原油的緊急儲備，下周初將公布釋放緊急儲備計畫的相關細節。

在俄羅斯指責烏克蘭軍隊襲擊了兩國邊界以北的石油設施後，周五地緣政治消息持續引起關注，儘管兩國仍在地面交戰，雙方仍透過視訊會議繼續進行和平談判。

OPEC + 周四舉行會議，決議 5 月增產目標將調升至 43.2 萬桶 / 日。

Sevens Report Research 分析師周五報告寫道：「OPEC + 持續不回應美國與其他西方強權盼擴大增產以舒緩市場緊繃狀態的呼籲。在這樣高油價的環境下，OPEC + 仍非常自律，這有利於未來數月和數季的漲勢。」

「最重要的是，俄烏雙方一旦達成停火協議，預計會出現『在消息出現時拋售』的反應，但現在看來，長期趨勢仍明顯看漲。」

