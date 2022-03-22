信心潰散近尾聲？美、中科技股靜待反彈觸媒

閱讀本文您將會了解：

1. 美國科技與中國股市今年大幅修正的關鍵原因。

2. 技企業主對未來消費動能的展望。

3. 中國科技企業最新的評價轉變。

【事件】

對許多投資人來說，自去年底通膨上揚以來，科技股的股價便遭遇激烈修正，中國科技股更是面臨監管內憂，因此對布局在美、中兩國科技股的投資人來說，今年的第一季並不好過，而且投資人情緒潰散，也反映在相關的恐慌指標上。

【評析】

今年第一季的市場相當動盪，除了通膨，也有戰爭，雖然都是負面消息居多，但我們也觀察到，一些前緣科技的企業主，對未來的營運展望反而相當樂觀。以美國的科技企業來說，分析軟體與大數據運算相關的企業，在 2022 年的資本支出年增長率預計高達將近 15%(見下圖)，而半導體相關企業的資本支出在 2022 年的年增率也高達 23%，金額預計將成長到 1,900 億美元。(延伸閱讀: 「元宇宙」 進場門票哪裏找？)

大數據、分析軟體的花費預估 (十億美元)

資料來源: IDC, Bloomberg Intelligence .，資料日期：2021.11。

由此可見，儘管當前各種消息都衝擊投資人的信心，但科技企業的企業主卻紛紛擴大支出，顯示這些企業主相當看好未來的銷售動能。因此對投資人來說，儘管聯準會已經開啟了升息循環，但當前的價格修正，並不代表整個產業趨勢逆轉，反而是中、長期投資的最佳時機。(延伸閱讀: 美國股市：升息環境有助於美股大盤輪動向上)

同樣也是科技股的震盪，在中國就是另一種故事。投資者或許會以為，中國政府對科技與互聯網產業的監管，可能已經扼殺了相關產業的業務動能，但實際上，中國政府之所以敢在去年實施監管，最大的憑藉是中國去年 GDP 大幅增長 8.1%，因此官方才有出手整頓的空間。反觀此刻，中國卻把今年 GDP 的增長率訂在 5.5%，而且還表示這是非常艱鉅的目標，可見對中國政府來說，今年產業整頓的空間將大幅收斂，官方反而可能推出利多政策去刺激經濟。(延伸閱讀: 中國股市：財政與貨幣政策發力 經濟動能谷底翻身)

另外，相較於過去聚焦在業務的高成長，現在中國的科技企業反而更重視營運效能與企業管理，因此我們相信，市場會逐漸給中國科技股新的評價模型，所以對布局在中國科技股的投資人來說，現在所缺的只差官方的利多信號。

中國股市換屆與非換屆年度表現

資料來源: Bloomberg, 摩根資產管理整理，資料日期：1992-2021 年度陸股漲幅統計

由此可見，無論美國還是中國，投資在科技股仍需等待反彈的觸媒，對美國科技股來說，最大的信心在於相關企業的資本支出；對於中國科技股來說，最大的信心是今年政府的財政與貨幣刺激措施，所以投資人可在此期間持續佈局並靜待反彈觸媒，享受長線投資的甜美回報。

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