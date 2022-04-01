E3遊戲展宣布取消 主辦單位表示2023年洛杉磯見

遊戲界盛會 E3 遊戲展的主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA) 周四 (31 日) 宣布，取消舉辦 2022 年的 E3 遊戲展，理由是光靠線上舉辦難以聚集人潮。不過 ESA 有意 2023 年在美國洛杉磯恢復舉辦實體活動。

E3 遊戲展是「Electronic Entertainment Expo」的簡稱，是電玩界的年度盛事，電玩大廠日本任天堂 (7974-JP) 還有美國微軟 (MSFT-US) 等都是 E3 常客。

該活動到 2019 年為止，每年都在 6 月舉辦，因為 COVID-19 疫情於 2020 年停止舉辦， 2021 年改為線上舉行。雖然 ESA 提早預告 2022 年的 E3 不會舉辦實體活動，但昨 (31) 日進一步宣布取消線上活動。

透過線上方式，各家遊戲廠商可輕易的向外界發送訊息，但是這也導致舉辦實體活動的效益降低，失去原本意義。ESA 表示，他們計劃 2023 年夏天在美國洛杉磯的展場恢復舉辦實體活動，並把影片放上網路。

跨入 2022 年之後，美國先後舉辦消費性電子展 CES 和南方音樂節 SXSW 等大型活動，且都以面對面的方式進行。遊戲業界 3 月也在美國舊金山舉辦遊戲開發者大會 GDC。

但由於線上方式宣傳效果還是有限，仍有不少人偏好面對面交流。