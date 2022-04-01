GameStop宣布擬分割股票 盤後大漲一度飆22%

美國上市公司近來掀起一股股票分割浪潮，「迷因股」GameStop(GME-US) 也在周四 (31 日) 盤後宣布分割股票計畫，消息激勵盤後股價大漲。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，GameStop 計劃把 A 股股數從目前的 3 億股增為 10 億股，將在即將舉行的股東大會中提案以徵求同意。

GameStop 周四稍早收低 0.16% 至每股 166.58 美元，盤後在分拆股票的激勵下一度飆漲 22%，截稿前仍漲 16%。

過去幾個禮拜以來，包括 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 都宣布分割股票，股價紛紛大漲。

分割股票能降低買進股票的門檻，對散戶更有吸引力，不過有分析師認為，分割股票帶來的漲勢「只是一種情緒效應」。

GameStop 過去一年來股價起伏波動，直到上周投資大咖 Ryan Cohen 透露大買該公司 10 萬股股票，股價重啟漲勢。Cohen 去年初加入 GameStop 董事會，去年 6 月成為董事長，以重振公司成長為目標，買股象徵他對公司前景投下的信心票。

GameStop 周四表示，分割股票有助於公司未來的營運彈性需求。然而目前無法得知 GameStop 是否會公布最終委託書，該公司尚未宣布股東年會的舉辦地點和確切時間，也沒有說明增加股數中有多少會用在股票分割上——根據申報文件的附註，增加的股數可能有其他用途。