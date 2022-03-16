〈能源盤後〉中國各地封城 OPEC評估需求預期 原油跌入熊市 WTI收低100美元

原油期貨價格周二 (15 日) 跌破每桶 100 美元，創下俄國侵略烏克蘭近 3 周以來的最低收盤價，自近期高點跌逾 20%，正式進入熊市。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6.57 元或 6.4%，收每桶 96.44 美元，為 2 月 28 日 (俄軍入侵烏克蘭第四日) 以來最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6.99 美元或 6.5%，收每桶 99.91 美元，為 2 月 25 日以來最低收盤價。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格均在 3 月 8 日收創 2008 年以來最高點，但迄今已較該高點下跌超過 20% 。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 4.568 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 5.4%，收近每加侖 2.998 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 7.5%，收每加侖 3.03 美元。

市場推動力

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，中國多地封城嚇壞了市場，這將衝擊能源需求，並帶來進一步封鎖的不確定性。

中國新冠疫情趨於嚴重，多地採取封城措施，東南部製造業重鎮、擁有 1700 萬人口的深圳周日宣布封城，東莞市周一起也起封城 7 天。

俄烏第四次談判未果後，談判持續進行，俄羅斯軍隊也持續攻擊烏克蘭。除了人道主義災難之外，俄烏衝突引發了對全球經濟成長的擔憂，並導致大宗商品價格全線飆升。

石油輸出國組織 (OPEC) 周二公布月報，稱「正在評估」其經濟預測和對 2022 年原油需求和供應增長的估計，同時警告，俄烏戰爭引發的通膨恐降低能源消耗量。

俄烏戰爭持續至第三周，俄國遭制裁導致供應損失，引發擔憂。然而，新聞報導指出，美國有意解除對委內瑞拉石油的制裁，應有助於緩解供應擔憂，令周一油價下跌。

Smith 表示，市場可能正在關注俄羅斯的能源流動，並認為買家自我抵制導致的供應減少程度恐不如最初預期那樣巨大。「俄羅斯原油和產品持續正常出口，但考量抵制行動的滯後反應，停止購買的結果何時浮現，只是早晚的問題。」

Smith 說：「不管最近拋售的原因是什麼，走低的程度似乎都過頭了，由於最近幾周對俄羅斯能源的採購不足，海運流量下降，因此價格應該會反彈。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 指出，與此同時，數據顯示對沖基金經理「將淨看漲 Brent 原油的押注削減至歷史最低水準。」

「撤回押注的舉動顯示，石油市場的大幅波動是廣泛平倉的一部分，投機者將 WTI、柴油和汽油期貨的多頭部位平倉。」

「根據 ICE 的數據，2018 年以來直接看漲押注的最大下降，促使 Brent 原油價格下跌。」