鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 傳蘋果正開發自家支付處理技術

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。美國今日將公布 PCE 物價指數、上周初領失業金人數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.320%，美股期貨週四 (31 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.08%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨漲 0.22%。

美國將公布市場高度關切的通膨指標。經濟學家普遍預期，2 月核心 PCE 物價指數將較去年同期增長 5.5%，高於 2 月的 5.2%。

俄烏談判原本在周二傳出突破性進展，俄國國防部副部長表示，將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北方城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 附近的軍事行動，但周三遭克里姆林宮駁斥。

俄軍周三持續砲擊基輔和切爾尼戈夫近郊。莫斯科當局表示在基輔周圍的調度屬於「重新部署」，以便為在烏東頓巴斯地區的行動做準備。

白宮也警告，俄國從基輔周遭調離少數部隊，但這比較像重新部署，而非撤退或撤出戰爭。白宮發言人周三 (30 日) 表示，根據美國情報單位掌握的資訊，俄羅斯總統普丁並不清楚俄軍在烏克蘭的實際情況，也不瞭解俄國經濟遭到制裁的衝擊，原因是他身邊的幕僚不敢說出真相。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 6.4，前值 6.1

美國 2 月 PCE 物價指數閱率 (%)，預估 0.6，前值 0.6

美國 2 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 5.5，前值 5.2

美國 2 月核心 PCE 物價指數閱率 (%)，預估 0.4，前值 0.5

美國 2 月個人支出月率 (%)，預估 0.5，前值 2.1

重要個股動態：

摩根大通分析師 Doug Anmuth 認為，Netflix 全球訂閱人數成長潛力遭低估。他預計，Netflix 全球訂閱人數能自 2021 年底 2.218 億人的水準，到 2025 年底成長到 3 億人。

他估計，目前在全球寬頻訂閱人數 7.76 億人中，Netflix 占比達 29%，而全球付費電視訂閱人數 6.75 億人中，Netflix 占比達 33%。到 2025 年底前，這兩個比率將大大提高。

Anmuth 維持對 Netflix 股票的「加碼」評級，目標價 605 美元。Netflix 周三下跌 10.35 美元或 2.64%，收每股 381.47 美元。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在開發自家的支付處理技術，盼擺脫對現有合作夥伴的依賴，強化未來金融產品陣容。

知情人士透露，蘋果的最新開發項目囊括多項金融活動，包含支付處理、貸款風險評估、詐騙分析、信用審查與糾紛處理等客戶服務，該項目的一部分被內部員工稱作「Breakout」，即強調脫離現有金融體系的概念。

另外，彭博報導，在主要記憶體合作夥伴鬧出原料污染風波後，為降低供應鏈風險，蘋果 (AAPL-US) 打算尋求更多記憶體供應來源，中國記憶體大廠長江存儲也在考慮名單內。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管許多零售商擔心，通貨膨脹可能削弱消費者 2022 年的購買力，但好市多 (COST-US) 卻仍蓬勃發展，券商 Oppenheimer 預期這樣的趨勢將持續下去，即使好市多股價已經觸及歷史高位，依舊喊買該股。

分析師 Rupesh Parikh 周三 (30 日) 重申好市多股「優於大盤」的評級，同時將目標價自 580 美元調升至 620 美元。

好市多周三上漲 6.49 美元或 1.14%，收 每股 576.47 美元，達 52 周新高紀錄。今年迄今，好市多股價上漲 1.3%，且過去 12 個月來漲幅達 63%，兩段時期表現均優於 S&P 500 指數和道指同期表現。