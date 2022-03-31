〈俄烏衝突〉美情報：幕僚害怕說實話 普丁不清楚戰爭實際情況

白宮發言人周三 (30 日) 表示，根據美國情報單位掌握的資訊，俄羅斯總統普丁並不清楚俄軍在烏克蘭的實際情況，也不瞭解俄國經濟遭到制裁的衝擊，原因是他身邊的幕僚不敢說出真相。

白宮溝通部主任 Kate Bedingfield 在記者會中說：「根據我們掌握的資訊，普丁被俄軍高層誤導，導致雙方關係緊張。我們相信，幕僚提供給普丁錯誤的消息，普丁不知道俄軍的表現多差、也不知道制裁正在衝擊經濟，一切只因為幕僚太害怕說出真相。」她沒有說明情報來源。

五角大廈發言人 John Kirby 也認為，俄羅斯國防部官員可能沒有持續向普丁報告最新進展，導致普丁不清楚俄軍在烏克蘭的狀況。美國總統拜登不願對此消息置評。

俄烏談判原本在周二傳出突破性進展，俄國國防部副部長表示，將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北方城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 附近的軍事行動，但周三遭克里姆林宮駁斥。

俄軍周三持續砲擊基輔和切爾尼戈夫近郊。莫斯科當局表示在基輔周圍的調度屬於「重新部署」，以便為在烏東頓巴斯地區的行動做準備。

白宮則警告，俄國從基輔周遭調離少數部隊，但這比較像重新部署，而非撤退或撤出戰爭。

此外，俄國總統普丁盟友、車臣領導人 Ramzan Kadyrov 周三向烏克蘭親俄份子保證「不會採取任何形式的撤退。(俄國談判代表) 梅丁斯基不知為何弄錯了。」

烏軍周三表示，已擊退在頓巴斯地區盧甘斯克和頓內次克的俄軍攻勢，不過在有戰略意義的南部港都馬立波附近，戰爭仍激烈。