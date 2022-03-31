〈台股盤後〉金控族群撐盤 小跌47點守穩5日線

隨著俄烏戰爭談判未果，加上中國上海緊急宣布「全域靜態管理」，台股今 (31) 日由紅翻黑，台積電、聯發科等電子權值股全面倒地，僅金融族群獨撐大局，終場下跌 47.09 點或 0.27%，收在 17693.47 點，成交量縮至 2271 億元，守穩 5 日線、半年線。

權值股走勢分歧，台積電 600 元得而復失，下跌近 1%，聯發科持續下挫，面臨 900 元保衛戰，鴻海、台塑四寶等也多在平盤附近游走，僅富邦金、國泰金、兆豐金、中信金等強勢表態，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子受終端需求疲軟影響，股價大多走弱，成交比重也降至 53%，航運約達 10%，化學生技與醫療則拉升至 10%，以漲跌幅來看，化學生技與醫療漲勢最強勁，類股漲幅超過 1%，冠居所有類股。

今日盤面隨著中國、台灣兩地疫情雙雙升溫，防疫概念股獲資金追捧，亞諾法、寶齡富錦終場亮燈漲停，普生、毛寶、泰博、康那香、瑞基等，都大漲超過半根以上，其餘如恆大、金萬林、聯亞藥漲幅也達 1%。

至於昨日強勢的二極體族群，今日也因獲利了結賣壓沉重，幾乎回吐昨日漲幅，德微重挫逾 6%，強茂、朋程也大跌 2% 以上，台半、虹揚 - KY 則小漲 1%。

展望台股後市，隨著清明連假即將到來，加上國內疫情再度升溫、俄烏戰爭談判未果，還有美國聯準會下周將公布最新會議記錄，在眾多不確定因素影響下，預期台股成交量恐無法明顯放大，短期維持震盪走勢。