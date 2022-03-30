台股強彈登17700點 三大法人買超299.64億元 外資回頭大買221億元

台股今 (30) 日開高走高，台積電領軍電子股走強，金融、傳產股也百花齊放，帶動加權指數漲幅放大，一度勁揚逾 200 點，終場上漲 191 點，收在 17740 點，收復半年線及 5 日線，為近 1 個月來新高，三大法人同站買方，共買超 299.64 億元，其中外資大買 221 億元。

櫃買指數今天交投熱絡，成交值爆出逾 900 億元，上市櫃合計 3877 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資終止連 2 賣，回頭買超 221.37 億元；投信加碼買超 22 億元；自營商同步買超 56.34 億元。三大法人合計買超 299.64 億元。

權王台積電今天股價強漲 1.87%，站上 600 元關卡，市值回升至 15.55 兆元；聯電甩尾拉高上漲 1.5%，國巨、大立光強彈超過 2%；聯發科受外資降評影響，一度跌至 903 元，午盤後資金逐漸回籠，終場小漲 0.3%。

金融股也扮演多頭主帥，永豐金 (2890-TW) 昨天遭外資大幅賣超，今天隨即湧入大量買盤，大漲超過 6%，收 18.35 元，創逾 14 年半新高，成交量爆出 8.2 萬張，金控雙雄富邦金、國泰金上漲約 1%，華南金、玉山金也有近 2% 的漲幅。

傳產股普遍走揚，聚陽領軍紡織股上攻，終場大漲逾半根停板，儒鴻也有 3.6% 的漲幅，其他中上游廠如宏遠、力麗、東和、集盛等也有 1-3% 的漲幅。汽車股方面，和泰車今天漲逾 2%，車用電子概念股也受買盤青睞，怡利電、車王電勁揚 7-8%，智伸科同步上漲超過 5%。