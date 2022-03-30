電金傳遍地開花 台股漲191點收17740點 收復半年線

俄烏戰爭和談露出曙光，台股今 (30) 日開高走高，電子、金融雙箭頭攻高，台積電強勢登上 600 元，紡織、橡膠、汽車等類股也表現不俗，帶動加權指數漲幅放大，一度勁揚逾 200 點，終場上漲 191.9 點或 1.09%，收在 17740.56 點，一舉收復半年線及 5 日線，成交值 2973.14 億元。

櫃買指數終場上漲 0.65%，收在 218.35 點，成交值爆出 904.56 億元。上市櫃成交值合計 3877.7 億元。

台股 ADR 周二全面收高，台積電今天股價強漲 1.87%，站上 600 元關卡，市值回升至 15.55 兆元；聯電甩尾拉高上漲 1.5%，國巨、大立光強彈超過 2%；聯發科受外資降評影響，一度跌至 903 元，午盤後買盤逐漸回籠，終場收漲 0.3%。

金融股強力攻高，永豐金 (2890-TW) 昨天遭外資大幅賣超，今天隨即湧入大量買盤，大漲超過 6%，收 18.35 元，創逾 14 年半新高，成交量能也爆出 8.2 萬張，金控雙雄富邦金、國泰金上漲約 1%，華南金、玉山金也有近 2% 的漲幅。

俄烏戰爭衝擊全球汽車供應鏈，特斯拉計劃再度分拆股票，激勵股價收高，電動車概念股也成為買盤焦點，二極體廠德微 (3675-TW)、虹揚 - KY (6573-TW) 強勢亮燈漲停，強茂漲勢也相當強勁，導線架廠順德同步攻上漲停板，同致、胡連、界霖、怡利電、車王電等車用電子概念股都在盤上表現。

高價股持續吸引資金進駐，矽力 - KY 強力捍衛股王寶座，終場勁揚 2.7%，收 3440 元，緯穎大漲超過 6%，重返千金股行列，富邦媒一度登上千元，可惜賣壓出籠股價翻黑，其他包括祥碩、譜瑞 - KY、力旺、旭隼等漲勢都很亮眼。

