〈台股盤後〉台積電站回600元領軍大漲191點 收復5日、半年線

俄烏局勢出現重大突破，台股今 (30) 日隨著美股四大指數走揚收紅，其中，半導體晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 站回 600 元整數大關，領軍台股收復 5 日線、半年線，終場大漲 191.9 點或 1.09%，收在 17740.56 點，成交量則為 2973.14 億元。

電子權值股方面，權王台積電開高走高，終場上漲 11 元，收在 600 元整數關卡，領軍大盤攻高，聯電 (2303-TW) 同樣大漲 1.5%，聯發科 (2454-TW) 午盤也由黑翻紅，終場力守平盤之上，台塑四寶、金融類股表現也不俗。

高價股方面，雲端伺服器大廠緯穎大漲 6%，站回千元之上，收在 1005 元，盤面上再現 11 千金，股王矽力 - KY、祥碩、大立光、譜瑞 - KY、旭隼漲幅也都超過 2%，反觀信驊、AES-KY、世芯 - KY、富邦媒則相對弱勢。

盤面上二極體族群強勢表態，德微、虹揚 - KY 亮燈攻上漲停，強茂漲幅也超過半根停板，朋程表現也不俗，不過台半午盤後遇壓翻黑，終場下跌 2%。

金融類股今也躍居盤面焦點，永豐金獲買盤湧入大漲 6%，華南金、玉山金、新光金、第一金、富邦金、台新金漲幅也都超過 1%，若依資金流向觀察，電子成交比重回升至 62%，航運、生技、金融保險、鋼鐵則分別占約 8%、6%、4%、2%。

展望未來，由於清明連假即將到來，加上美國聯準會 (Fed) 下周將再公布最新會議記錄，市場普遍觀望，也導致近日台股成交量無法明顯放大，預期短線仍將維持震盪走勢。