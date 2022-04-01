〈台股盤前〉寄望金融股維持續強 大盤力求守住半年線

台北股市大盤走勢昨日以金融股的急拉的走勢力抗電子股族群的賣壓，終場大盤以下跌 47.09 點或 0.27%，收在 17693.47 點，成交值 2315.58 億元，市場專家指出，長假前較大賣壓恐在今天出現，但目前觀察大盤仍將守住半年線的震盪為台股大盤主要格局。

就今天的台股格局而言，證券分析師黃漢成說，兩岸疫情的加劇，今天可望吸引部分資流入防疫相關概念股，但研判將為短線資金標的，在時序已進入第二季起同時，逐步進入電子需求旺季，包括電動車，將帶動相關零組件廠商營運或有新產能開出的助攻，可注意逢低布局；同時，在各國相繼解封同時，旅遊個股也值得留意。

至於市場認為台股今將遭遇清明節長假前的強大賣壓，黃漢成則持不同的看法，黃漢成說，節前賣壓在前兩個交易日已陸續出籠，今天預估還有規避長假期間不確定因素的調節籌碼釋出，但應不會如想像中的嚴重。

同時，在台股走勢上，市場也寄望金融類股維持續強格局，撐起台股指數。

今日早晨收盤的美股表現不佳，道瓊指數下跌 550.46 點，或 1.56%，收 34,678.35 點。那斯達克指數下跌 221.76 點，或 1.54%，收 14220.52 點。標普 500 指數下跌 72.04 點，或 1.57%，收 4,530.41 點。費城半導體指數下跌 79.62 點，或 2.27%，收 3429.00 點。

美股科技五大天王黯淡無光。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.41%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.77%。



費半成分股肅殺一片，僅高通倖免。AMD (AMD-US) 大跌 8.29%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.46%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.95%；美光 (MU-US) 下跌 1.60%；高通 (QCOM-US) 漲 0.059%。

台股 ADR 都是收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。