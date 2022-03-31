〈台股盤中〉金融撐盤不敵電子走弱 5日線為多空指標

台股今 (31) 日儘管有金融股急拉，盤面仍無明顯主流，加權指數在盤下震盪，市場專家指出，今天盤勢由電動車零組件、二極體、IC 設計及旅行社等族群撐盤，不過指數上檔空間不大，盤勢高低震盪整理，多空先看 5 日線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，費半指數今日收盤大跌 3.23%，台股今日早盤走勢算是穩健，也有見到逢低承接買盤，目前大盤應是以 5 日線為多空分水嶺，如 5 日線未遭有效跌破，台股仍由多方掌控大盤走勢。

台股今日以 17754.1 點開出，最低 17683.06 點，最高 17767.81 點，預估全場成交值在 2122 億元。

台股早盤由金融股為主要亮點，包括第一金、華南金、開發金、永豐金、彰銀、台中銀等個股走勢強勁，分析師黃漢成說，由於美國升息態度明確，金融股利差擴大，支撐族群走強，不過難成市場主流。

在貨櫃航運股方面，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 早盤都在平盤上下震盪，唯萬海 (2615-TW) 盤中跌幅達 2.19%。

電子股方面，台積電 (2330-TW) 走跌、聯發科 (2454-TW) 上漲，載板三雄的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 股價走跌，跌幅在 1-2%。

光學元件股大立 (3008-TW) 早盤略強，但中場之後，賣盤湧出而遭摜到平盤之下，玉晶光 (3406-TW) 則走弱，早盤跌幅 1%。

黃漢成說，第二季起逐步進入電子需求旺季，包括電動車，將帶動相關零組件廠商營運，可注意布局。

