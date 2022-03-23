主要貿易商警告：因俄羅斯供應大減 全球面臨柴油短缺威脅

多家主要全球石油貿易高級主管警告，全球都在面臨柴油短缺的威脅，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，來自俄羅斯的柴油供應快速減少。

托克集團 (Trafigura Group) 執行長 Jeremy Weir 周二 (22 日) 在一場活動中表示，市場當前約減少每日 200 萬 - 250 萬桶的俄羅斯原油和成品油供應，除了造成歐洲的供應短缺，對拉丁美洲與非洲的柴油市場，更帶來嚴重打擊。

他說：「原油產量大致下降每日 100 萬桶，成品油產量下降每日 100 萬桶，可能還會更多。」

他補充說，柴油市場非常吃緊，很可能缺貨。歐洲可能還能勉強承受，但拉丁美洲與非洲市場非常依賴柴油，情況令人擔心。

Gunvor Group 執行長 Torbjorn Tornqvist 也提及，俄羅斯煉油廠正在削減產量，這是個全球都面臨的問題，並可能加劇打擊已經供不應求的歐洲柴油市場。

過去幾周，柴油價格的飆升速度遠遠快於石油。2019 年，柴油占歐洲地區道路燃料總銷量的近四分之三，柴油驅動的車輛占比略高於 40%。

Energy Aspects 共同創辦人兼研究主管 Amrita Sen 表示，柴油是目前受創最嚴重的油品，在整個柴油市場的庫存接近歷史最低之際，價格勢將水漲船高。

瑞士石油商 Vitol 負責人 Russell Hardy 指出，歐洲約有一半柴油供應來自俄羅斯，另一半來自中東，這些俄羅斯進口的份額，約占整體柴油消費的 15%。

諮詢機構 Energy Aspects Ltd. 認為，本月歐洲的柴油庫存預計會降至 2018 年以來的最低，而 3 月約有 50 萬噸俄羅斯柴油出口面臨風險，會導致「現貨供應比以往任何時候更加吃緊」。