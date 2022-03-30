美國佛州與CVS等藥商就鴉片類藥物和解 金額達8.78億美元

美國佛羅里達州已與 CVS Health Corp (CVS-US) 和另外 3 家製藥公司達成超過 8.78 億美元的和解協議，以解決有關在該州助長鴉片類藥物濫用中所扮演角色的索賠。

佛州總檢察長穆迪 (Ashley Moody) 發布聲明表示，CVS 將支付 4.84 億美元，Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA-US) 將支付 1.948 億美元，Abbvie Inc (ABBV-US) 所屬的艾爾建 (Allergan) 部門將支付 1.342 億美元，Endo International Plc (ENDP-US) 將支付 6500 萬美元。

大部分資金將用於減少鴉片類藥物。Teva 還將提供 8400 萬美元的學名藥 Narcan 鼻噴霧劑，這款噴霧劑可以暫時緩解鴉片類藥物過量使用的影響。

所有公司在同意和解之際都否認曾有不當行為。

羅德島州與 Teva 和艾爾建 9 天達成類似的和解協議，價值為 1.07 億美元。

CVS 表示，和解符合各方最大利益，並且將大力捍衛與鴉片類藥物有關的其他訴訟。Teva 表示，它「繼續積極協商解決類似索賠的全國解決方案」。