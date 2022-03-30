Lululemon發布亮麗財報 華爾街投行調高目標價

Lululemon (LULU-US) 發布財報，2021 年第 4 季及全年業績穩建，並提供了積極的業績財測，獲得華爾街各大投行的好評。

美國銀行重申 Lululemon「買入」評級，目標價為 450 美元。該行表示：「Lululemon 在第 1 季加速成長的動能和良好的前景支持了我們的觀點，即該公司在疫情期間市占率大幅提升，並且繼續成長。另外，相較於低雙位數的長期成長目標，該公司對於 2022 年營收同比成長 20-22%、3 年內複合年增率 23-24% 的預期，是個積極的驚喜。」

摩根士丹利給予該公司「持有」評級，目標價 300 美元。該行表示：「總體而言，在管理層於 1 月初考量高於預期的運費以及 Omicron 對商店銷量和流量影響等原因，將第 4 季的初始業績財測調整至原預期區間的低端後，該公司業務反而加速成長讓人印象深刻。」

富國銀行給予該公司「持有」評級，目標價 370 美元。該行指出：「Lululemon 多頭終於得到了一些急需的利多，因為該公司提供了一個強勁財測，包括本季至今加速成長的動能和強勁的營收和每股獲利。如果非要指出一個癥結點，那就是該公司的獲利率預期與上年和 2019 年同期接近，這讓人懷疑該公司未來是否還有更多的獲利空間。」

BTIG 重申「買入」評級，目標價調升至 491 美元。該行表示：「總的來說，即使因宏觀經濟、Omicron、供應鏈方面存在持續的不利因素，但 Lululemon 仍發布一份穩健的上季業績。在堅實的資產負債表和 12 億美元現金支持下，董事會還批准了 10 億美元的新股票回購計畫，凸顯出該公司對其品牌長期機遇的信心。」

另外，德意志銀行也將 Lululemon 目標價由 410 美元調升至 428 美元。Cowen 將其目標價由 491 美元調高至 507 美元。