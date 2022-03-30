小摩提三大理由 押注股市還會繼續上漲

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 在本周報告中，提出三大理由，認為股市仍會繼續上漲，投資者不必過於憂心。

Kolanovic 指出，現在市場上負面情緒過多，沒有太多自滿情緒，他們堅持支持風險偏好的立場。

Kolanovic 提出看好股市的三大理由，分別是：

一、從歷史上看，股票和信貸市場在貨幣緊縮周期開始時表現良好；

二、即使名義債券殖利率和利率上升，實際政策利率是負的，因此仍能發揮刺激作用，要是現在就把殖利率曲線倒掛視為衰退的信號，則為時過早；

三、並非所有央行都在緊縮，因為日本和中國央行正朝著相反的方向進行，而這些國家的股市可能會從財政刺激措施中受到一些支持。

今年股市前兩個月表現不佳，在俄羅斯入侵烏克蘭後，又引發一波新的股票拋售。不過，這部份的跌勢已經被最近的上漲收復。

儘管大宗商品價格飆升，和部分美債殖利率曲線倒掛，引發了人們對經濟放緩甚至衰退的憂慮，但這些擔憂主要反映在債市，股市並未因此出現拋售。

這種韌性讓一些股票策略師感到意外，包括摩根士丹利的 Michael Wilson 和美國銀行的 Michael Hartnett，都建議投資者利用當前漲勢賣出，摩根大通則持相反意見。

摩根大通團隊表示，到目前為止，經濟指標超過了預期，現在為經濟衰退做準備還為時尚早。