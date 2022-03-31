〈商品報價〉俄烏停火又生變 黃小玉價格全面回漲收高

俄烏停火談判又生變，供應憂慮升溫，芝加哥三大農產品期貨周三 (30 日) 全面收漲，市場關注今日美國農業部將公布的種植意向報告。

俄羅斯週三改口稱烏俄談判未見突破性進展，兩國停戰的希望轉淡，烏克蘭總統澤倫斯基和美國官員也對是否有俄軍撤離的任何承諾轉為懷疑。

近月芝加哥小麥 (WCON) 反彈 1.3%，報每英斗 10.2725 美元；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 揚升 1.31%，報 10.02 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 走高 1.6%%，報每英斗 7.38 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.23% 至 26.36 美元。

受到油價走強支持，使豆油原料的黃豆更具吸引力，近月芝加哥黃豆 (SCON) 收漲 1.3%，報每英斗 16.64 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 攀升 1.36% 至 27.53 美元。

分析師表示，俄烏停火談判撲朔迷離，市場風險情緒升溫，且擔心烏克蘭春播規模，這意味著美國和其他地區的農戶必須種植更多農作物。

CRM AgriCommodities 報告表示，受到戰爭的影響，烏克蘭今年春季作物的種植面積預估將減少三分之一甚至減半，這使得即將公布的美國種植意向報告更受市場關注。

不過該行認為，今年美國玉米種植面積將與上年度基本持平，且美國農業部不會明顯改變對玉米種植面積的預估。

此外，巴西投行 Itau BBA 農經專家發布報告表示，2022/23 年度，巴西黃豆種植面積預估將僅增長 0.5%，創下逾 15 年以來的最低成長率，主因為農地的擴增需要更高的成本。