美國財政部：計畫對俄羅斯實施更多制裁 打擊其作戰能力

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 周二 (29 日) 表示，美國及其盟國計畫對俄羅斯經濟中，更多的重要部門實施新的制裁，包括破壞其供應鏈，打擊俄羅斯持續戰爭的能力。

Adeyemo 在歐洲之行與盟國就加強和執行制裁進行磋商，他在倫敦表示，擴大制裁的目的，在於破壞「克里姆林宮操作其戰爭機器的能力」。

Adeyemo 指出，除了制裁那些允許克里姆林宮進行惡意活動的公司外，美國及盟友將採取行動，破壞俄羅斯的關鍵供應鏈。

他表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來實施的制裁，包括凍結俄羅斯央行的外匯資產、禁止俄羅斯主要銀行和富有的精英進行硬通貨交易，以及對先進半導體和其他技術的出口限制，都證明是非常有效的。

他認為，這些制裁削弱了俄羅斯經濟，使克里姆林宮的資源減少。

Adeyemo 說：「只要俄羅斯的入侵仍在繼續，我們的盟友和合作夥伴將致力於採取額外的重大措施，來限制俄羅斯的經濟。」

與此同時，Adeyemo 指出，戰爭擾亂了烏克蘭的糧食運輸，因此也需要強化國際體系，合作解決衝突造成的糧食危機等問題。

Adeyemo 還表示，經濟制裁的使用也需要持續改善，以保持其效力，包括避免單方面行動，並確保它們與明確的政策目標掛鉤，之後在實現這些目標時，也可以輕鬆撤出。