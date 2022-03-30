IDC：2021年全球AR/VR頭戴式裝置出貨量年增92.1% Oculus市占率達八成

市場研究機構 IDC 最新報告顯示，2021 年全球 AR/VR 頭戴式裝置出貨量較 2020 年大增 92.1%，且 Meta(FB-US) 旗下 Oculus 的市佔率達到 80%。

數據顯示，2021 年全球 AR/VR 頭戴式裝置的出貨量達到 1,123 萬台，年增 92.1%。其中，VR 頭戴式裝置出貨量達到 1,095 萬台，突破 1,000 萬台大關。

IDC 也預估，2022 年全球 VR 頭戴式裝置的出貨量將達到 1,573 萬台，年增 43.6%。

元宇宙 (Metaverse) 熱潮帶動全球 AR/VR 裝置需求看漲，目前 Meta 旗下 Oculus 市佔率達到 80%。分析師認為， 2023 年前將由 Meta 的 Oculus、微軟 (MSFT-US) 的 HoloLens 坐穩主導地位。

從消費市場來看，目前以價位介於 200 至 400 美元的 Oculus Quest 2 為主，Oculus 有望在 2 年內再推出進階產品，訂價預估在補貼政策下達約 500 美元。商用市場則以 3,500 美元的 HoloLens 2 等機種為主。

隨著 Meta、微軟積極布局 AR/VR 市場，蘋果 (AAPL-US) 也預期將在 2022 年下半年推出一款配備 3 個顯示器的擴增實境 (AR)/ 虛擬實境 (VR) 頭戴式裝置。

市調機構顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）說，蘋果的 VR 頭戴式裝置預期將採用「創新的顯示器配置」，其中包括 2 個 Micro OLED 顯示器和一個 AMOLED 面板。蘋果最新的頭戴式裝置十分先進，但是價位恐怕也不低。DSCC 認為蘋果的 AR/VR 頭戴式裝置的售價可能達到數千美元。