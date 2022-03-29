〈油價波動〉油價周二持續下挫 市場憂心中國防疫措施打擊需求

油價在周一 (28 日) 大跌過後，周二亞洲盤中持續下挫，市場擔憂中國的防疫措施將拖累全球需求，並關注 OPEC + 本周會議的發展。

至台北時間 13:50，紐約商品交易所 5 月交割的 WTI 期貨下跌 0.8%，報每桶 105.11 美元，ICE 布蘭特原油期貨價格跌 0.86%，至 111.51 美元。

近日油價波動的主要壓力來自中國，受 Omicron 疫情反覆，加上中國維持清零政策影響，特別是上海最近一輪防疫措施，正打擊原油需求。

根據百度的數據，在擁有 2500 萬人口的上海，受到分批封控影響，周一早高峰擁堵指數比去年同期低 45%。

官方數據顯示，上海約占中國石油消費量的 4%。有鑑於上海和其他地區的最新疫情，諮詢公司 Energy Aspects Ltd. 下調了 3 月份至 6 月份的中國需求預測，將本月日需求量預測下調 70 萬桶，4 月份下調 60 萬桶，5 月和 6 月的下調幅度為 15 萬桶。

行業顧問 Rystad Energy 估計，在上海實施封控期間，石油日需求量可能減少多至 20 萬桶。

澳盛銀行資深商品策略師 Daniel Hynes 表示，市場確實被上海爆發的疫情及其可能發生的事情嚇壞了，波動性恐怕短期內難以消失。

與此同時，OPEC + 周四將開會，討論 5 月份的供應政策，目前官方表態，表示將堅持原有增產計畫。

阿拉伯聯合大公國的態度，將是市場關注的變化之一。因為阿聯對外的表態令人困惑，他們一度宣稱計畫提高產能，之後又重申支持 OPEC+，認為石油不應受政治影響。