〈能源盤後〉俄烏談判具建設性 WTI原油短暫跌破100美元關卡

原油期貨價格周二 (29 日) 收低，WTI 原油期貨價格一度跌破每桶 100 美元關卡，為月中以來首見，係因俄媒報導，俄方官員形容俄烏談判「具建設性」。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.72 美元或約 1.6%，收每桶 104.24 美元，盤中低點觸及 98.44 美元。

根據道瓊市場數據，周一 WTI 原油期貨收盤大跌 7%，創 3 月 17 日以來最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.25 美元或 2%，收每桶 110.23 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收近每加侖 3.203 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 3.716 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.1%，收每百萬 Btu 5.336 美元，今日收盤屆期。

市場推動力

俄媒引述莫斯科代表團團長評論報導，稱俄方與烏克蘭在土耳其的談判具有建設性，油價隨即走低。

此外，俄羅斯塔斯社 (TASS)報導，俄國防部次長 Alexander Fomin 表示，俄羅斯將減少向基輔 (Kyiv ) 和切爾尼戈夫 (Chernihiv) 方向的軍事活動。

但與此同時，英國 BBC 報導，俄烏談判中的俄羅斯代表指稱，俄方承諾縮減在基輔和烏克蘭北部的軍事行動並不代表停火。

Sun Global Investments 執行長 Mihir Kapadia 表示，油價下跌係因市場預期俄烏和平談判有所進展。

俄軍 2 月 24 日入侵烏克蘭導致原油價格飆升，3 月初 WTI 和 Brent 原油價格均接近 14 年高位。美國及其盟國對俄羅斯實施全面制裁，戮力在經濟上孤立俄羅斯，但只有英美正式禁止進口俄羅斯石油和能源產品。

德國商銀分析師援引產業數據指出，3 月 17 日至 23 日當周俄羅斯石油出口量平均為 363 萬桶 / 日，較前一周下降 26.4%。

儘管只有英美正式禁運俄羅斯能源，但因市場參與者不願採購或資助俄羅斯原油交易，致使俄羅斯石油仍難以出售。德國商銀報告指出，「據彭博社數據顯示，三艘載有 28 萬噸 Urals 俄油的油輪已在地中海定錨停泊 7 至 10 天，正在等待卸貨。」

Kapadia 表示，由於上海實施兩階段封城，油價面臨進一步下行的壓力，因此舉引發對原油需求的擔憂情緒。上海是中國金融中心，也是最大城市，周一宣布封城後，原油立即下挫 7%。

與此同時，含俄羅斯在內的 OPEC + 預計本周召開會議。 分析師似乎普遍預計 OPEC + 將堅守 5 月增產 40 萬桶 / 日的計畫。

OPEC + 去年 7 月會議表示，自今年 5 月 1 日起，OPEC + 的生產基準量將適度調升，但 OPEC + 整體一直尚且無法實現全部生產配額。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周 (3/25 止)的美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 170 萬桶、汽油減少 190 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。

