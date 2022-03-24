油價飆升促使車主轉向電動車 電動車相關ETF出現反彈

隨著油價格持續飆升，美國汽油價格直線上升，令許多民眾難以承受，有越來越多車主開始考慮轉向電動車。電動車相關題材 ETF 股價因此獲得提振，在近期出現反彈。

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，全美汽油價格在 3 月 11 日創下每加侖 4.33 美元的歷史新高，較一年前高出約 1.35 美元。北方信託銀行 (Northern Trust) 的數據顯示，汽油價格每上漲 1 美元，美國家庭每月開支就會增加 50 美元以上。

在油價高漲的情形下，讓許多的美國車主開始轉向電動車。Edmunds.com 的數據顯示，截至 3 月 13 日的一週內，四分之一消費者考慮購買油電混合車、插電式混合車或是電動車，較前一週攀升 39%，並較 2 月同期大增 84%。

消費者追踪機構 Piplsay 上週出具的報告顯示，超過三分之二受訪美國人表示，對燃油價格上漲感到憂心，有 49% 的人表示，駕駛燃油車成本上漲難以承受。另外，有近一半的受訪者認為，電動車可望取代燃油車。

隨著電動車需求上升，鋰電池相關 ETF 也受到提振，包括 Global X 鋰電池技術 ETF (LIT-US) 和 Amplify 鋰電池科技主動型 ETF (BATT-US) 的股價在近日皆出現反彈。

電動車風潮持續，也促使美股出現多檔電動車主題 ETF 可供投資人選擇，包括 KraneShares 電動車和未來移動 ETF(KARS-US)、ETF Global X 自動駕駛與電動車 (DRIV-US) 和 Capital Link 全球綠色能源運輸與技術領導者 ETF (EKAR-US) 等。