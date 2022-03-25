傳哈薩克CPC油管恢復部分原油供應 國際油價應聲跌近3%

路透周五（25 日）援引知情人士消息報導，哈薩克在俄羅斯黑海沿岸的裏海輸油管道（CPC）已恢復部分石油運載，緩解市場對供應短缺的擔憂，國際油價應聲下跌逾 3%。

截稿前，西德州中質原油（WTI）期貨下跌 2.8% 至每桶 109.17 美元，布蘭特原油期貨下跌 2.83% 至每桶 115.66 美元。

儘管國際油價雙雙下跌，但仍將迎接三周來首次單周上漲。由於俄國入侵烏克蘭引發供應短缺擔憂支撐，布蘭特原油與西德州原油本周分別有望上漲 9% 與 6%。

與歐盟相比，美國與英國對俄國石油依賴程度較低，已禁止俄國能源進口，不過歐盟相當依賴俄國能源進口，因此內部對能源禁令意見仍然分歧。

摩根大通分析師在報告中寫道，作為俄國石油最大的買家，歐盟削減對俄進口能源幅度越大，國際油價就漲得越兇。此外，目前全球石油庫存處在 2014 年以來最低水位，市場容易受到任何供應衝擊影響。

有 OPEC 消息人士稱，組織官員已向歐盟反映，對俄祭出的石油制裁將損害消費者利益。另一方面，美國與其盟國可能再次協議釋出庫存原油，幫助穩定市場油價，但同時也讓油價承壓。

市場鑒於油價波動，洲際交易所 (ICE) 從周五開始將布蘭特原油 5 月交割期貨保證金上調 19%，這是今年第三次上調。