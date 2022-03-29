孟晚舟首度公開露面 華為好起來了嗎？

華為 2021 年年報發布會備受各界關注，時隔四年，副董事長孟晚舟再度登場。孟晚舟消失的日子裡，華為採取一系列自救行動，推出鴻蒙作業系統，力圖拯救消費者業務。時至今日，孟晚舟宣稱華為已穿過這次劫難的「黑障區」，被寄予厚望的鴻蒙已奔跑近 1,000 天，到底發揮了什麽作用？

微信公眾號「豹變」報導，華為的 2021 年年報顯示，淨利較一年前大增 75.9%，但營收為人民幣 6368.07 億元，銳減 28.56%，寫下華為史上最大降幅。

拖累華為營收暴降的是以智慧手機為首的消費者業務。數據顯示，華為 2021 年電信公司業務的營收約減少 7%，企業業務略增 2.1%，消費者業務則驟降近 50%。

近十年來，消費者業務可謂是華為的營收成長引擎，營收增長趨勢與消費者業務保持平行。

如今「引擎」熄火了。由於高階手機晶片被「卡脖子」，華為手機銷量銳減。第三方機構的數據顯示，華為手機全球市場市占率從 2019 年的 17.6%，驟降至 2021 年的約 3%。

智慧手機難續消費者業務輝煌，促使華為在 2019 年提出「1+8+N」全場景戰略，其中「1」指手機，「8」包括平板電腦、PC、VR 等八種終端，「N」指泛 IOT 裝置。在智慧手機沒有進步空間的情況下，華為認為，有了鴻蒙，「8+N」才好賣。

華為在 2019 年發布鴻蒙系統，且立即應用在智慧電視領域，但鴻蒙真正爆發是在兩年後。

2021 年 6 月 2 日，華為發表鴻蒙系統 2.0，將應用範圍擴大至手機、平板電腦、智慧手錶等領域。這一天，「鴻蒙系統」的百度搜索指數達到歷史高峰。此後，搭載鴻蒙系統的華為智慧裝置數量急速上升。

華為年報顯示，截至 2021 年底，鴻蒙裝置總量達到 3.35 億台，其中搭載 Harmony OS 的華為設備數超過 2.2 億。

若按照華為消費者業務軟體部總裁、鴻蒙系統操盤手王成錄的 3 個億小目標，鴻蒙超額完成 2021 年的任務。

華為的短期目標達標，就意味鴻蒙成了嗎？

王成錄曾表示，分析過去二十年 PC 產業和行動產業的生態發展，發現 16% 的市占率是一個分水嶺，超過 16%，生態基本就成功了。華為消費者業務 AI 與智慧全場景業務部副總裁楊海松則視 16% 為鴻蒙的「生死線」。

值得注意的是，這條生死分界線是華為自己的判斷，海內外業界並無此一標準。

銀河證券按照 Google 在全球開發者大會公布的訊息，以及市場第三方市占率統計數據推導，目前全球搭載 Android、iOS、WP 等行動作業系統的活躍裝置總量約 35 億台，而 16% 市占率意味著裝載鴻蒙系統的活躍裝置數量不得少於 5.6 億台。

換句話說，華為 3.35 億台的裝置量才走了一半多的路程，尚未越過生死線。

此外，CIC 灼識咨詢的全球作業系統市占率數據顯示，去年 Windows、macOS、iOS 及 Android 的市占率共計高達 97%。

CIC 灼識咨詢總監汪海峰認為，如果作業系統的生態系市占率，要達到 16% 才能逃脫生死線，現在來看華為的差距仍大，其上有微軟 (MSFT-US) 、Android、蘋果 (AAPL-US) ，所以，鴻蒙距離真正成功仍有一段不小的距離。

華為尚未發表鴻蒙系統前，創辦人任正非曾表示，作業系統最關鍵的是建立生態，重新建立良好的生態，需要兩、三年左右的時間。

PC 時代，微軟建立 Windows 生態；在智慧手機時代，Google 建立 Android 生態。在似到未到的物聯網時代，華為能否建成鴻蒙生態，要看華為自身裝置的出貨量，更要看鴻蒙能吸引多少合作夥伴。

就「1+8」而言，華為只能依靠自己的裝置，原因是小米 (01810-HK) 、OPPO、VIVO 等製造商每年雖銷售大量智慧手機等裝置，但作為華為的競爭對手，他們沒理由採用鴻蒙系統。因此，華為最要緊的是在「N」上尋找合作夥伴。