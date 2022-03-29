蘋果傳砍單 供應鏈股價大跌 機構：需求疲弱是最大問題

蘋果公司 (AAPL-US) 傳出大砍 iPhone 13、iPhone SE、AirPods 訂單的消息，引發歌爾股份 (002241-CN) 、立訊精密 (002475-CN) 、藍思科技 (300433-CN) 股價重挫，分析師表示，需求疲弱是最大問題。

第一財經報導，歌爾股份股價周二（29 日）盤中重摔 9.3%，立訊精密大跌 5.4%，藍思科技的跌幅也超過 2.2%。

日經新聞報導，四名消息人士表示，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三周，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬 - 300 萬支，理由是需求不如預期。

蘋果並將今年全年 AirPods 耳機的訂單大砍逾 1,000 萬副，原因是該公司預料需求溫和，希望壓低庫存。

對此立訊精密周二在互動平台說：「公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在公司最大的客戶砍單 1,000 萬的情況。」

市調機構 Omdia Display 分析師郭子驕說，雖然相關報導未透露消息來源，但就目前情況來看，不光是蘋果，所有電子產品需求都在砍單，這與全球經濟有關，需求疲弱是最大的問題。

Canalys 分析師朱嘉弢表示，從全球來看，預估新一代 iPhone SE 出貨量會比上一代小，漲價是因素之一，另一個重要原因是小螢幕手機對於消費者的吸引力正在減弱。新款 iPhone SE 零售價起跳價為 429 美元，比上一代貴 30 美元。

朱嘉弢認為，蘋果砍單與中國的疫情關係不大，主要是反映電子產品需求正在回歸理性，「砍單的情況時常有，我們還是要去看看是從什麽水位開始砍的，把水分擠出來之後，需求才回歸到真實水平」。

上季蘋果在中國智慧手機市場的市占率創歷史新高，六年來首度奪回中國銷量冠軍寶座。

不過，摩根大通警告，蘋果在中國和印度面臨本土企業競爭，關稅也可能削弱蘋果在這些市場的競爭力。