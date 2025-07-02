鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 02:00

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根據《路透》報導，美國紐約布魯克林聯邦地方法院法官唐諾利 (Ann Donnelly) 周二 (7/1) 裁定，中國電信設備巨擘華為 (Huawei) 須繼續面對美國政府提出的刑事指控，駁回該公司撤銷其中多項罪名的申請。

孟晚舟案餘波未了？美法院拒華為撤罪、明年開審(圖：REUTERS/TPG)

這起刑案起源於 2018 年川普政府第一任期期間，當時美國司法部啟動「中國行動計畫」，以反制中國涉嫌竊取智慧財產權為由，鎖定華為展開調查。檢方指控華為涉及盜取美國六家企業的商業機密、從事電信詐欺、以及在對伊朗業務上誤導銀行。

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法院長達 52 頁的裁定書指出，檢方在 16 項指控中對其中大部分罪名提出了足夠證據，足以支持華為從事有組織的非法行為 (即勒索犯罪) 的指控。法官認定，檢方已合理證明華為透過旗下控股的香港公司 Skycom，在伊朗進行業務往來，並間接從超過 1 億美元的資金轉移中獲益，而這些資金流通過美國金融體系。

華為否認所有指控，並主張自己是「在沒有犯罪事實下遭到政治打壓的對象」。該公司曾試圖撤銷 16 項起訴中的 13 項罪名，但遭法院駁回。預計審判將於 2026 年 5 月 4 日展開，歷時可能長達數月。

案件中的一個關鍵人物是華為創辦人任正非之女、前財務長孟晚舟。她曾是該案被告之一，於 2018 年在加拿大遭拘留近三年，後於 2021 年獲釋返中，相關指控亦於 2022 年遭撤銷。

雖然美國總統拜登政府已於 2022 年終止「中國行動計畫」，但華為仍被華府視為國安威脅，自 2019 年起遭限制使用美國技術。該公司目前在全球超過 170 個國家營運，擁有約 20.8 萬名員工，並否認自己對美國構成威脅。