〈俄烏衝突〉禁運危機引爆油價 OPEC官員與美頁岩油業者會面

歐美評估對俄羅斯實施禁運，引爆能源價格飆升之際，石油輸出國家組織 (OPEC) 秘書長 Mohammad Barkindo 周一 (7 日) 出席美國 CERAWeek 能源大會期間，與美國頁岩油業者會面並共進晚餐。

路透援引目擊者說法報導，EQT(EQT-US) 執行長 Toby Rice、赫斯公司 (HES-US) 執行長 John Hess 和美國第三大天然氣供應商 Chesapeake Energy(CHK-US) 均出席與 Barkindo 的聚餐，地點在 CERAWeek 大會現場附近的餐廳，這是 2017 年以來，美國頁岩油業者與 OPEC 官員至少第四次因討論能源問題進行聚會。

Barkindo 在晚宴上表示：「我們之間已經有更多連結，必須共同努力並善用這種關係。」據了解，與會者還就頁岩油商如何專注於提升股東利益，而非投入更多資金於鑽探計畫等問題進行討論。

這場晚宴被稱為北美獨立論壇 (North American Independents Forum)，與會者除了幾名頁岩油企業高層外，也包含赤道幾內亞能源部長 Gabriel Obiang Lima、OPEC 研究主任 Ayed Al-Qahtani 等人。

油價周一 (7 日) 一度飆上每桶 139 美元，創 14 年新高，因美國和歐盟考慮對俄羅斯實施能源禁運，引發供應吃緊擔憂。

作為石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 不可或缺的一員，俄羅斯每日可出口約 700 萬桶的石油和精煉產品，約占全球供應量的 7%。

OPEC + 在 2020 年透過每日減產 1000 萬桶，阻止疫情導致的油價暴跌，隨著需求復甦，該組織目前每月增產 40 萬桶 / 日，但俄羅斯入侵烏克蘭的行動，卻掀起另一波油市衝擊，不僅許多買家拒買俄羅斯原油，英國石油 (BP-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 和荷蘭皇家殼牌 (Shell) 等能源供應商也相繼退出俄羅斯業務。

Barkindo 稍早於 CERAWeek 大會上表示，OPEC 產能不足以彌補俄羅斯石油禁運而損失的產量，並稱當前事件發展決定了市場的腳步，OPEC 無力控制。