最新！美將中國移動、中國電信和俄卡巴斯基列入黑名單

美國聯邦通信委員會 (FCC) 週五 (25 日) 將更多中企列入「對美國國家安全或人民安全構成不可接受風險」的黑名單。

FCC 週五將總部位於俄羅斯的卡巴斯基實驗室 (Kaspersky Lab)、中國電信 (美洲) 公司和中國移動國際美國公司 (China Mobile International USA) 列入黑名單，美方指控這些實體的通信設備與服務對美國構成國家安全風險。

這是 FCC 繼去年 6 月將華為、中興通訊、海能達通信、大華科技，以及海康威視列入首批黑名單後的最新舉措。

FCC 主席 Jessica Rosenworsel 在一份聲明提到：「去年，FCC 首次公布了對國安構成不可接受風險的通信設備和服務清單，而且 FCC 一直在和國家安全合作夥伴密切合作，共同審查並更新這份黑名單。」

Rosenworsel 稱：「今天的行動是 FCC 持續努力的最新舉措，作為更大整體政府方案的一部分，包括審查在美國提供服務的外國公司所有權，以及在必要時撤銷 (外企在美國的) 經營授權，這都是為了加強美國通信網絡抵禦國家安全威脅的能力。」

截稿前，中國駐美大使未立即發表評論，不過，FCC 在 3 月 17 日表決通過吊銷對中國太平洋網絡 (Pacific Networks Corp.) 及其全資子公司 ComNet 提供美國電信營運牌照。

當時中國商務部新聞發言人高峰回應，美方應立即停止對中國企業無理打壓，立即停止將經貿問題政治化的錯誤做法，應為包含中國企業在內的各國企業在美經營創造一個公平、穩定的市場環境。