教育部生生有平板專案 品牌廠、充電車業者可望受惠

疫情促進各國加速遠距教育、數位學習進展，台灣教育部也在去年推動「中小學數位學習精進方案」，其中，預計 9 月底前配發逾 61 萬台行動載具給中小學生，力推達到「生生有平板」，包含蘋果 (AAPL-US)、三星、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 都有機會爭取到相關訂單，平板、筆電充電車廠商圓展 (3669-TW)、友達 (2409-TW) 旗下傑可達 (JECTOR) 也可望受惠。

行政院在去年 12 月正式核定教育部推動中小學數位學習精進方案，預計 2022-2025 年四年期間投入約 200 億元，用於數位內容充實、行動載具與網路提升，教育大數據分析等三大計畫，其中，行動載具與網路提升相關金費就占約 140 億元最多，行動載具包含筆電、平板等。

依教育部規劃，偏遠地區學校學生載具比率為 1:1，非偏遠地區則以學校班級數每 6 班補助 1 班方式配發，初估將補助 61 萬台，目前也正進入各校計畫填報階段，後續進入規格開標、採購後，預計 9 月以前完成載具配發。

回顧去年在各國教育標案帶動下，全球 Chromebook 銷量一舉創下歷史新高，也成為各大品牌爭相搶食的市場之一，雖然這次教育部專案主要以平板為主，但品牌廠近年力推二合一產品，包含雙 A 華碩、宏碁都可望搶食一杯羹。

根據研調機構 IDC 統計，去年全球平板電腦合計出貨達 1.688 億台、年增 3.8%，品牌出貨前三名則分別為蘋果、三星、聯想。

值得注意的是，隨著各國加大力度推動筆電、平板等教育專案，大量行動載具如何充電也成為潛在需求，長期布局教育市場應用的圓展、傑可達等行動充電車業者也可望間接受惠。

傑可達是由捷達數位系統、面板大廠友達旗下達擎在去年 4 月共同合資創立，主攻數位教育市場，包含智慧教室建置、直播攝影機代理等，達擎持股比例約 78.43%，也是友達集團近年在場域布局的重要一環。