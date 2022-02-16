首季平板出貨可望優於季節性水準 觸控雙雄營運添助力

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 元月營收雙雙回落，除傳統淡季，也反映平板供應鏈料況未明顯改善，不過，法人認為，本季平板出貨將在遞延訂單出貨下，衰退幅度將較往年收斂，而業成、宸鴻也可望在料況改善、農曆春節影響降低下，2、3 月營運回溫。

美系外資近期針對蘋果 (AAPL-US) 首季產品出貨發布預期，其中，iPad 平板仍受零組件供應壓力，下調生產出貨預測 5%、約 60 萬台，首季出貨估達 1200 萬台，季減幅則可望在部分訂單遞延出貨下，僅達 9%，優於過往的季減 15%。

由於蘋果 iPad 觸控模組多由台廠觸控模組雙雄業成、宸鴻分食，預期雙雄營運也將受惠遞延出貨，營運優於往年季節性表現。

不過觀察雙雄元月營收表現，業成因考量農曆春節，去年 12 月即提前拉貨，導致 1 月營運下探近兩年低點，僅達 58.9 億元，月減 60.8%、年減 27.3%，2 月營運則可望在各產品線出貨增加下回溫。

宸鴻 1 月營收也下滑至 77.18 億元，月減 14.9%、年減 29.3%，為近三個月低點，預期 2 月仍將受工作天數減少影響，但對今年整體營運仍平穩看待，看好主力成長動能仍來自平板、筆電等產品，手機則持續受客戶產品調整影響。

另一方面，傳出蘋果近期也將推出新一代平價智慧型手機 iPhone SE3(暫稱)，可望延續前一代機種採用 Touch ID，也可望為觸控雙雄營運再添動能。