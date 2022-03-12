〈宏碁展望〉商用需求動能延續 今年台灣市場拚續揚

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠疫情刺激筆電需求，去年營運站穩高檔，展望未來，台灣區營運長張世欣表示，整體商用、家用需求皆維持高檔，通路庫存也健康，加上第二季仍有教育專案可期，對營運並不看淡，力拚今年台灣區營運再優於去年。

張世欣表示，截至目前為止，宏碁台灣區訂單動能維持高檔，首季商用、家用需求延續，推測是農曆春節挹注筆電熱潮，第二季商用需求可望延續，家用市場則進入傳統淡季，不過整體上半年營運樂觀，下半年因變數仍多需持續關注，加上去年同期基期較高，將力拚維持成長。

從市場需求來看，張世欣認為，今年商用需求將強於家用產品，主因是國內外廠商持續擴大投資台灣，可望帶動相關需求成長，此外，教育部近期也將釋出「生生有平板」計畫，宏碁將積極爭取相關訂單。

宏碁也宣布本月將推出五款搭載英特爾 (INTC-US) 最新第 12 代 Core 處理器，包含電競 Predator 掠奪者系列、Nitro 電競筆電、桌機等，預期將為本季營運再添助力，此外，面對全球永續環保趨勢，繼去年推出 Vero 系列產品後，宏碁進一步與國家地理合作，推出特別款產品，從機身到包裝以環保 3R 概念 (Reduce、Reuse、Recycle) 打造。

營運方面，宏碁 2 月營收雖受工作天數影響，達約 229.06 億元，月減 8.95%，但仍年增 12.7%，創下近八年同期新高，累積前 2 月營收達 480.63 億元、年增 9.7%。