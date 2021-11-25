政院拍板中小學「生生用平板」 數位學習精進方案4年200億元

行政院長蘇貞昌於今 (25) 日院會中通過教育部提報「班班有網路、生生用平板」計畫，自明年起投入經費 117 億元，連續 4 年總預算達 200 億元，針對全國中小學 1 年級至 12 年級推動數位學習精進方案，明年 9 月前，中央將全額出資購置 61 萬台行動載具，優先提供偏鄉學生使用。

政府先前已透過前瞻基礎建設計畫，自 2017 年至 2025 年投入 150 億元，強化校園網路佈建與建置智慧學習教室等設施，在疫情催化下，我國加速推動數位教學，教育部在盤整現有數位建設基礎下，提出「中小學數位學習精進方案」，規劃數位內容充實、行動載具與網路提升及教育大數據分析 3 項計畫。

在數位內容充實方面，教育部 4 年編列 56 億元預算，透過公私協力及部會合作開發多元化數位內容，包括發展學科課程及非典型課程，以影音、遊戲式、虛擬實境、模擬互動等形式呈現，並建立優質數位內容採購機制，讓教材更生動、教學更多元。

行動載具與網路提升計畫 4 年編列 140 億元，教育部指出，將擴充中小學校與縣市教育網路中心對外連網頻寬，補充 3.09 萬台無線 AP，完備教室無線網路，達成班班可無線上網目標。不過，因疫情影響，學生改採居家學習，行動載具仍有不足。

因此，除現有已配發 20.7 萬台行動載具外，教育部再規劃投入 61 萬台，並搭配行動載具管理系統派送學習內容與 APP，在此規劃下，配發總量達到偏遠地區學校學生載具比率 1:1，非偏遠地區則以學校班級數每 6 班補助 1 班方式配發，教師依課程教學與數位學習需求輪流借用，達到生生用平板目標。

最後則是教育大數據分析，4 年編列 4 億元，以大數據分析做為學生學習難點偵測、教師教學參考、教育政策制訂、數位內容與平台改善的依據，進而降低城鄉落差，教育部強調，將提供去識別化資料，增進產學研加值創新運用，並強化資安防護，妥善保護數位學習個資。