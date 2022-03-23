專家：雖美中接近協議 在美掛牌中概股2年內可能下市

亞洲公司治理協會 (Asian Corporate Governance Association) 秘書長艾倫 (Jamie Allen) 表示，在美國上市掛牌的中概股可能會在未來 2 到 3 年內下市。

他在接受 CNBC 訪問時指出，「中國似乎沒有很大的意願妥協，美國似乎也不想妥協。」

艾倫表示，由於雙方似乎都堅守立場，在美上市的中國企業將在幾年後開始退市。

他說：「目前雙方之間正在進行一些討論，但這些討論已經原地踏步很久了。」「除非兩個國家間的地緣政治關係發生一些變化，否則我們認為，2-3 年後就會開始看到中概股退市。」

在美國證券交易委員會 (SEC) 宣布 5 家中國企業在美國上市掛牌的證券因未能遵守《外國公司責任法》而面臨退市風險後，雙重上市的中概股最近成為焦點。

如果監管機構連續 3 年無法審查公司財務審計，該法案允許 SEC 下令退市甚至禁止其在美國交易所交易。然而，北京方面對資訊安全的擔憂阻止了中國企業接受此類審計。

在 SEC 點名 5 家中概股可能退市後，其股價一開始暴跌；但後來中國官方媒體報導美中監管機構正就美國上市中概股的合作計劃取得進展後，中概股股價出現急劇逆轉。

許多中國企業採用「可變利益實體」（VIE）結構在美國上市。也就是藉由通常位於開曼群島的空殼公司來上市，可實質避免美股投資人對這些中國企業擁有多數投票權。

艾倫說，目前，中國政府似乎「願意接受」VIE 結構，即使這是個「非常灰色的地帶」，在技術面上不符合中國針對敏感產業而對外資所有權採取的國家政策。

去年 12 月，中國監管機構發布新的海外上市規則，並沒有對熱門的 VIE 結構施加任何禁令。

艾倫說，「這是中國政府允許私營企業在海外上市的一種便捷方式。嚴格來說，這並不會影響中國對科技公司和加值電信服務的所有權限制。」