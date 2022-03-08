調查：美企增加在中國投資意願下降 不再期待美中關係改善

根據美國商會的一項調查，由於監管不確定性上升、對市場准入的悲觀情緒、以及經濟成長擔憂，美國企業對於在中國增加投資猶豫不決。

根據周二 (8 日) 發布的調查結果，在 353 位受訪者中，大約 40% 的受訪者將監管環境視作在中國經商的悲觀情緒驅動因素之一，比 1 年前提高了 16 個百分點。超過三分之一的受訪者表示，由於政策不確定性，他們將降低投資。

報告指出，中國的監管和政策環境仍然是一項障礙，並給投資決策帶來不確定性。

中國美國商會對會員的年度調查還發現，原本在拜登於 2020 年底當選後，企業中的樂觀情緒激增，45% 的受訪者預計美中關係會改善。但本次年度調查中，美企對此不再抱持期待。

根據 2021 年 10 月至 11 月期間進行的調查，這種樂觀程度已降至 27%。調查顯示，自 2019 年以來，美中緊張局勢升級已成為在中國開展業務面臨的前五大挑戰之一。

中國美國商會會長 Alan Beebe 表示，拜登上任後，人們可能對兩國關係會改善抱有一定程度的希望和樂觀情緒，但過去一年中看到的是，一個新的現實已經出現，基本上拜登的許多政策和情緒與川普政府保持一致。

自拜登 2021 年初上任以來，川普時代的關稅一直存在，而美國已將更多中國公司加入黑名單，阻止它們從美國供應商處採購。

調查還顯示，不到一半的受訪企業對政府承諾在未來 3 年進一步向外資開放市場抱有信心，低於此前一年的 61%。

對未來兩年國內市場成長持樂觀態度的受訪者，比例也從一年前的 75% 下降至 64%。