〈能源盤後〉德恐難實施禁令 市場重評歐盟封殺俄油前景 原油價格回落

原油期貨價格周二 (22 日) 收低，WTI 原油期貨價格經歷前一日 7% 的大漲後回落，係因投資者評估歐盟禁止進口俄羅斯原油的前景。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 36 美分或 0.3%，收每桶 111.76 美元，該契約今日收盤屆期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 0.6%，收每桶 109.27 美元，該契約轉為最近月契約。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 14 美分或 0.1%，收每桶 115.48 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.9%，收每百萬 Btu 5.187 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收近每加侖 3.331 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 3.864 美元。

市場推動力

周一原油價格大漲 7% 以上，係因歐盟外長討論是否加入美國一起禁止進口俄羅斯原油。然而，新聞報導指出，歐盟與歐洲最大經濟體德國的討論未能達成協議，因為德國過於依賴俄羅斯能源而無法實施禁令。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 表示，周四北約會議可能會對俄國採取更嚴厲的措施，短期內可確定俄羅斯上游石油出現供應風險。

「如果歐盟完全避開來自俄羅斯港口和管道的石油，這將使市場減少 200 萬桶以上的石油，會讓均價短期內上升至接近每桶 120 美元的水準。」

德國商銀分析師援引國際能源署 (IEA) 的數據指出，歐洲經合組織國家 (OECD) 2021 年第四季自前蘇聯國家進口的石油接近 400 萬桶 / 日，其中大部分來自俄羅斯。除此之外，柴油 / 汽油進口量約 57 萬桶 / 日，剩餘近 450 萬桶原油和石油產品向其他地方採購。

「油價不飆漲幾乎是不可能的，市場似乎目前也在定價中。」德銀報告寫道。

API 周二稍晚公布，上周 (3/17 止) 美國原油庫存減少 430 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量不變，汽油庫存則減少 170 萬桶，蒸餾油庫存下降 140 萬桶。

與此同時，Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 認為，周二天然氣期貨價格上漲可能是「技術交易的產物」，因為基本面大致未變，且美國天氣預告多空交錯。

