〈航運指數〉SCFI連跌10周寫7個月來新低 三大航線運價創波段低

上海航交所今 (25) 日公布最新 SCFI 綜合指數，呈現連 10 跌來到 4434.07 點，較上周續跌 106.24 點，創去年 8 月底以來低點，三大長程航線聯袂跌；其中，歐洲線不僅連 9 跌至 6593 美元，續創去年 7 月中旬以來新低價，而美西線也是 2 月以來首見跌破 8000 美元，美東線則跌至去年 11 月底以來低點。

美西線本周運價連 3 跌，每 FEU(標準 40 呎櫃) 來到 7960 美元，續跌 63 美元，反映塞港狀況緩和，而美東線也續跌 130 美元，每 FEU 運價來到 10504 美元，創 4 個月來新低。

歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 跌至 6593 美元，較上周續跌 204 美元，跌幅 3%，已是連 9 跌。

累計 2 個月來，歐洲線運價跌掉 15.8%。

儘管多家航商和貨攬業者異口同聲強調，今年運價欲小不易，即便處在淡季，運價仍在歷史相對高點震盪整理，預料進入第二季後，廠商出貨需求將逐漸轉強，越接近第三季旺季越熱。

不過，有法人提到，據全美零售聯合會 (NRF) 最新預估，今年美國零售額將成長 6-8%，低於去年的 14%，且近來全球通膨壓力重，恐壓抑終端商品需求，究竟接下來會因美西碼頭工會談判，再次造成塞港嚴峻，或是隨著疫情趨緩，供應鏈瓶頸逐漸緩解，第二季的海運市況發展值得密切觀察。