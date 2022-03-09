〈台驊2022展望〉董座：今年海運市況「萬里晴空 直上雲霄」

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日由董事長顏益財親自發布今年營運展望，顏益財強調，今年海運市況將是「萬里晴空直上雲霄」，尤其海運沒有替代性，相對空運價格仍相對低，在市場對海運需求持續熱絡下，運價將處高位震盪，預料供需平衡最快要等到明年才會逐步看到。

顏益財認為，今年全球海運運力依然會相對緊缺，預期運價整體將維持高位，但與去年連續拉漲的行情不同，今年市場將以高位震盪為主，至第四季海運供應鏈瓶頸有望緩解，至明年因運貨效能提升，供需將逐步達到平衡。

顏益財進一步分析，海運市況有 4 大現象，包括產業結構變化造成供需失衡、疫情連鎖反應、港口壅塞造成運作效率低下，以及無可替代性。

由於 2017 年韓進海運宣布倒閉、2018 年日本三大船公司不堪虧損合併為 ONE 集團，其他航商也多因營運虧損嚴重，沒有能力造船或造櫃，市場供給量探底，顏益財認為，疫情只是導火線，真正引爆供需失衡的是產業結構變化。

其次，疫情造成各國貨物開放和封鎖時間不同，造成生產和需求失衡，但隨著全球經濟的逐漸復甦，以及供應鏈各環節庫存的重建，對海運運力的要求更高。

在航運市場供不應求的背景上，又遭遇各大港口的擁堵和關閉，每個港口在不同時段都有船隻擁堵。

以亞洲 - 美國為例，平均延誤超過 20 天，航程較過去至少需多耗時 20%，等同於 20% 以上的艙位短少。

不僅如此，碼頭工人、拖車司機染疫導致人力吃緊，從裝卸貨、陸地貨櫃運輸，一路抵達終點的倉儲，整個運輸流程都慢了下來。

台驊認為，今年全球貿易成長量仍將會高於全球 GDP 成長率，而海運有無可替代的特性，即便海運已上漲到天價，但依然沒有空運價格高，缺少海運的替代選項，意味著目前很難避免運輸成本的飆升。