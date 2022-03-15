〈長榮展望〉5個理由今年運價欲小不易 海運市況樂觀

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (15) 日公布去年財報，全年稅後純益 2390.15 億元，年增 880.98%，每股純益 45.57 元，如預期寫獲利新高紀錄，展望今年，長榮總經理謝惠全提出 5 個理由，預期今年運價仍是欲小不易，樂觀看待海運市場。

謝惠全說，市況好不好看經營者的睡眠就知道，「我睡得很好，連作夢都會笑」，他也透露，長榮美國線長約占比 60-70%，歐洲線占比有 30%，已議價中的歐美長約價較去年翻倍，一旦 5 月起新約生效，可有效挹注營運。

對於今年，謝惠全以 5 點說明，除了歐美長約價格翻倍，其次為今年大多數海運專業機構多預期供給成長仍小於需求成長，即全年艙位仍是供不應求，客戶也預期今年艙位不足，願意以高價簽約。

第三，塞港持續，班輪準點率低壓抑正常運能供給，尤其美國西岸碼頭工會已進入談判階段，「過去航商不賺錢都很難談了」，預料這次談判不會太順利。

第四，疫情影響仍存在，預料短期內很難解決塞港，儘管近來塞港稍有緩解，但美西尚有 40-50 艘船舶等待中。

第五，預期俄烏衝突不會拖延太久，歐美領袖應會共同避免演變成對全球經濟面的衝擊。

此外，對於旗下自有船舶的長程輪發生卡船事件，於美國巴爾的摩港附近擱淺，謝惠全說，當下船員馬上檢查油艙和貨艙並未漏油漏水，而搜救公司進行水下檢查後，就會開始進行脫困計畫，這次的狀況和上次長賜輪在蘇伊士運河卡船意外「差異很大」，比上次意外單純很多，其他船舶可正常運行。