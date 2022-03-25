大成去年EPS 2.32元 擬配發1.5元現金+0.5元股票股利

飼料、肉品一貫廠及綜合食品大廠大成 (1210-TW) 營運也受到大宗物資價格上漲的影響，大成今 (25) 日公布 2021 年全年稅後純益為 18.69 億元，年增 40.12%，每股純益為 2.32 元，董事會決議去年股利配發 2 元，包括 1.5 元現金及 0.5 元股票。

大成的去年每股 1.5 元現金股利，將先在 4 月 15 日除息交易，同時，大成今年股東會日期訂在 6 月 17 日，將於會中改選 11 席董事，其中包括 3 席獨立董事。

大成 2021 年營收首度突破 1000 億元大關，達 1014.38 億元，毛利率 10.58%，年減 4.44 個百分點，稅後純益為 18.69 億元，年增 40.12%，每股純益為 2.32 元。

大成在台灣的投資擴張動作不斷，嘉義馬稠後新廠最近剛完工陸續投產，本月再宣布砸下 6.8 億元，成功標下馬稠後工業園區另一塊 1 萬 3217 坪土地，為下一步二期的擴建做準備。

在此之前，大成 2019 年初就表示將大手筆投資 24 億元（包含土地），在嘉義馬稠後興建全新食品工廠、占地 8800 坪，創下國內最大食品加工廠的規模紀錄，大成馬稠後新廠去年底剛完工，2022 年開始陸續投產，公司加碼購地，為接下來的二期擴建預做準備。

大成在台灣嘉義的馬稠後新廠主要鎖定雞、豬加工產品，包括雞塊、鹽酥雞等零食小點類；舒迷雞胸肉等運動蛋白補給品類；雞精等運動營養液；膠原蛋白液；養生食補系列；台灣特色伴手禮；鍋物料類；拌麵醬料包等，一期廠如進入全能生產，估將可為大成帶進 40 億元的年營收貢獻。